У Озерска появилась именная звезда на Аллее атомных городов.

Её торжественно открыли в Обнинске у Дома ученых. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня мирного использования ядерной энергии. Озерск представлял заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков.

День мирного атома отмечается в Обнинске, поскольку 26 июня 1954 года именно здесь начала работать первая в мире атомная электростанция. Участие в открытии Аллеи атомных городов – Аллеи Первых - приняли генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Они вручали представителям территорий сертификаты об обретении «звёздного статуса» и памятные знаки.

Этот проект уже назван уникальным. Аллея шириной восемь метров, расположенная перед Домом учёных наукограда, – подарок городу от Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского. На аллее расположены 26 латунных позолоченных звёзд с названиями городов присутствия Госкорпорации "Росатом». Они выложены в хронологической последовательности по открытию в них предприятий атомной отрасли.

На торжественной церемонии всех присутствующих поздравил Алексей Лихачёв. В своём выступлении он подчеркнул значимость атомных городов:

– Все наши атомные города профессиональные и душевно щедрые. Они внесли решающий вклад в то, что Российская Федерация обладает полным суверенитетом и может себе позволить вести независимую политику, ориентированную на национальные интересы.

Также он подчеркнул, что атомные города – это площадки, где «Росатом», в первую очередь, будет размещать новые производства, создавать предприятия, производственные цепочки, призванные ликвидировать зависимость от западных поставок технологий. Он поблагодарил администрацию Обнинска за красивую и вдохновляющую идею создания Аллеи атомных городов.

Также в этот день в рамках VI Форума городов главы муниципалитетов приняли участие в семинаре, посвященном тестированию сервисно-инфраструктурного подхода к развитию территорий с высоким научно-технологическим потенциалом.

– Необходимо создавать все условия, чтобы высококвалифицированные специалисты приезжали в такие города. Чем более интеллектуально развитый человеческий ресурс задействован в производстве, тем большее количество сервисов должно быть построено на территории, – отметил директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин.

– Такой аллеи нет нигде, на ней увековечена история развития атомной энергетики России, достижения советской и российской науки, – поделился своими впечатлениями заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков. – Это дань памяти и уважения первостроителям атомной отрасли, нашим ветеранам. Каждый город создавался вокруг новой, прорывной научной или технологической площадки: первый атомный реактор, первый уникальный научный институт, первое специализированное производство. Каждый из атомных городов – первенец в науке или технологии. Теперь Аллея Первых поможет людям увидеть историю атомной отрасли и покажет семью атомных городов. Было очень волнительно и почётно получить этот памятный знак, ощутить всю силу и мощь, которую все вместе представляют атомные города.

Гранитная звезда с названием Озерск увековечена на Аллее атомных городов в Обнинске, а памятный знак и сертификат приехали в Озерский городской округ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51496/