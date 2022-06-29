В выставочном зале Центральной городской библиотеки открылась выставка, посвященная 15-летию Общественной палаты Озерского городского округа.

Деятельность консультативно-совещательного органа представлена документально и в фотографиях, благодаря чему посетители могут наглядно познакомиться с работой Палаты.

За прошедшие 15 лет в составе Палаты разных созывов работали более 100 активных озерчан, среди них - как опытные, заслуженные и известные в городе граждане, так и начинающие этот нелегкий, но почетный труд парламентарии. Общим у этих людей были и остаются их искренняя любовь к родному Озерску и стремление повысить уровень качества жизни в округе.

За полтора десятилетия неравнодушные общественники приняли участие в решении многих актуальных вопросов в жизни округа: развитии «доступной среды» для людей с ограниченной подвижностью, в организации качественной медицинской помощи, в борьбе с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, в модернизации спортивных сооружений, в обеспечении безопасности дорожного движения, в повышении качества питания в школах, многих других.

Начиная с 2007 года председателями Общественной палаты Озерского городского округа последовательно являлись: Григоров Виктор Николаевич, Носач Юрий Федорович, Аксенова Вера Александровна, Баженова Галина Михайловна. В настоящий момент палату возглавляет Редько Галина Викторовна.

Заместителями председателя палаты в разные годы были: Ермилов Анатолий Феофанович, Бурунова Елена Витальевна, Рыжков Евгений Георгиевич, Морозова Людмила Степановна, Зайцев Александр Михайлович, Лихачев Валерий Васильевич, Порошин Владимир Васильевич, Абросимов Александр Валентинович, Барышникова Людмила Николаевна. Действующие сейчас заместители - Иванова Татьяна Ивановна и Косажевская Наталья Викторовна.

Секретарем Общественной палаты многие годы оставалась бессменная Бордунова Тамара Павловна. Сейчас секретарь палаты - Халитова Наталья Александровна.

Общественная палата - это добровольная независимая организация, созданная с целью взаимодействия общества с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Общественная палата контролирует соблюдение интересов и прав граждан в процессе разработки законов. Члены Общественной палаты ведут свою деятельность на безвозмездной основе.

Информация Организационного отдела аппарата Собрания депутатов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51522/