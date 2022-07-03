Информация о заболеваемости COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 27.06.2022г. по 03.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 3 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровело 15 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 04.07.2022 получили 1 прививку 41724 человек, 2 прививки – 38539 человек, ревакцинировано 13834 человек.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51527/