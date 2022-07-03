2022-07-05PKT09:32:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 05.07.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 05 июля 2022 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 11 град. С • атмосферное давление 737 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 85 % • ветер северный, северо-восточный 8 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Набережная 56 с 9 до окончания работ Дзержинского 56-5п с 9 до 12 часов Матросова 34-3,4,5,6 п-ды, Октябрьская 12,23, Музрукова 36 с 9 до 13 часов Дзержинского 50-3п с 12 до 17 часов К.Маркса 21 с 13 до окончания работ Гайдара 4,6,10, К.Маркса 2,4, Дзержинского 49,51,53,55, 57,59,63 с 13 до 15-30 часов Гайдара 4,6 с 13 до 16 часов 2 В сетях электро- снабжения отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 23 с 8-30 до 17 часов Набережная 56 с 9 до окончания работ К.Маркса 20-5п с 9 до 12 часов Матросова 34-3,4,5,6 п-ды, Октябрьская 12,23, Музрукова 36 с 9 до 13 часов Дзержинского 50-3п с 12 до 17 часов К.Маркса 20-4п с 13 до 17 часов 1. 1.Фитосанитарная обстановка: в норме. 1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме. 1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,16 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: - с 05.06.2022 по 01.09.2022 купальный сезон; - с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон. В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление от 15.04.2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год»: 1) места для массового отдыха на водоемах: · участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6; · участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7; · участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО расположенный по адресу: г. Озерск улица Парковая, д № 1; · пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных» расположен по адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская, 100; · пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок» расположен по адресу: г. Озерск, северный берег озера Акакуль; · пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка» расположен по адресу: г. Озерск, северный берег озера Акакуль; 2) места опасные для купания: · участок прибрежной зоны в районе пляжа «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, расположенное по адресу: г. Озерск, ул. Бажова, д 28; · обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус 4; · обводненный карьер в 85 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1; · обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; · озера Большая и Малая Нанога; Кызылташ; Булдым; Иртяш в микрорайоне Заозерный. 3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа».( Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа). 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 05 июля 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы. Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 5-10°, при прояснении до 0°, днем плюс 16-21°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.ДТП: в результате нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий в количестве 5-10 случаев. 4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5.Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 186 обращений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/51546/ alebedeva 2022-07-05PKT09:32:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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