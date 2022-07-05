Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 06.07.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
Сегодня среда 06 июля 2022 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 7 град. С
• атмосферное давление 737 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 93 %
• ветер нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения :
Луначарского 21-1п с 9 до 12 часов я
Дзержинского 35-1, 12п с 9 до 13 часов
Ленинградская 6 с 13 до окончания
2 В сетях электро-
снабжения отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Луначарского 23-7,8п с 8-30 до 17 часов
Луначарского 21-4п, 23-5п с 9 до 12 часов
Дзержинского 35-1, 12п с 9 до 13 часов
К Маркса 32а-1п с 9 до 14 часов
Луначарского 13-5п с 10 до 12 часов
Луначарского 13-6п с 14 до 16 часов
1.Фитосанитарная обстановка: в норме.
1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме.
1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,13
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,16
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:
- с 05.06.2022 по 01.09.2022 купальный сезон;
- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.
В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление от 15.04.2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год»:
1) места для массового отдыха на водоемах:
· участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6;
· участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7;
· участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО расположенный по адресу: г. Озерск улица Парковая, д № 1;
· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных» расположен по адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;
· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок» расположен по адресу: г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка» расположен по адресу: г. Озерск, северный берег озера Акакуль;
2) места опасные для купания:
· участок прибрежной зоны в районе пляжа «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, расположенное по адресу: г. Озерск, ул. Бажова, д 28;
· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус 4;
· обводненный карьер в 85 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1;
· обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;
· озера Большая и Малая Нанога; Кызылташ; Булдым; Иртяш в микрорайоне Заозерный.
3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа».( Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа).
4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 06 июля 2022 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью плюс 5-10°, в горах и низинах до плюс 1°, днем плюс 18-23°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.ДТП: в результате нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий в количестве 5-10 случаев.
4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
5.Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 193 обращения.