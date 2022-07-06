Озерская мужская сборная по баскетболу завоевала золото на турнире в Златоусте.

2-3июля в Златоусте прошёл турнир памяти заслуженного тренера России Виталия Петровича Васильева. При поддержке администрации Озерского городского округа, МБУ «Арена», Федерации баскетбола Челябинской области в соревнованиях приняли участие мужская сборная и сборная ветеранов округа.

В турнире также приняли участие сборные Магнитогорска, Челябинска, Златоуста, Сатки. В ходе соревнований сборная ветеранов Озерска в упорной борьбе уступила два очка команде из Челябинска и, к сожалению, упустила возможность занять призовое место. Мужская сборная Озерска вышла в финал и на последних секундах обыграла опытную и сильную команду из Магнитогорска со счётом 53:51. Победу своим лэй-апом своей команде принёс Никита Перцев. Золото у наших ребят!

Состав озерской команды: Перцев Никита, Якунин Дмитрий, Пистряк Иван, Алекин Александр, Колесник Константин, Федоренко Михаил, Шевченко Кирилл, Духанов Антон, тренер команды – Вячеслав Петров.

Информация и фото управления по физической культуре и спорту.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51582/