Главный нарколог России объяснил, чем опасен алкоголь в жару.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, почему алкоголь опасен при жаре.

По словам врача, употребление алкогольных напитков в жару чревато рядом негативных последствий:

прохладительные алкогольные коктейли не освежают, так как содержащий в них алкоголь выделяет токсины;

алкоголь в жаркую погоду проникает даже в самые маленькие сосуды и нарушает терморегуляцию организма;

алкоголь притупляет чувствительность, отчего по ощущениям жара становится менее тяжелой, однако организм получает ту же температурную нагрузку, что может привести к тепловому удару.

Самым физиологичным и правильным напитком в жару является столовая минеральная вода. Она возмещает убыток солей и влаги, испаряемых вместе с потом.

https://dostup1.ru/medicine/Glavnyy-narkolog-Rossii-obyasnil-chem-opasen-alkogol-v-zharu_151746.html