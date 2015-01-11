Жара закрыла федеральные трассы для грузовиков в Челябинской и Курганской областях.

В Челябинской и Курганской областях для грузовиков временно закрыты федеральные трассы – введение ограничений связано с аномально высокой температурой воздуха.
«Сегодня, 14 июля, с 13.00 по местному времени в связи с высокой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 градусов введено временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по автомобильным дорогам федерального значения в Челябинской и Курганской областях», – говорится в сообщении.
Закрыты для большегрузов:
• М-5 «Урал» на участке с 1796 км по 1871 км;
• М-5 «Урал», Подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км;
• А-310 (Челябинск – Троицк) на участке с 16 км по 146 км;
• Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км 465 км;
• Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км;
• Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) на участке с 125 км по 356 км.
Время окончания ограничение движения – 20.00 по местному времени.
Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7-982-331-37-84 (WhatsApp).
https://dostup1.ru/society/Zhara-zakryla-federalnye-trassy-dlya-gruzovikov-v-Chelyabinskoy-i-Kurganskoy-oblastyah_151870.html