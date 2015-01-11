Сельские жители могут получить выплату по программе соцконтрактов.

В округе благодаря господдержке заключено 11 социальных контрактов с жителями посёлков Метлино и Новогорный. Запуск личного подсобного хозяйства становится источником дополнительного заработка и помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Мера господдержки в виде социального контракта не новая, но именно сейчас, по информации управления социальной защиты населения, она стала востребована у жителей Озерского городского округа.

В 2021 году в рамках реализации социальных контрактов озерчанам было выплачено почти 8 млн рублей, а за первое полугодие текущего года - более 8,5 млн рублей. Важно, что государство предусмотрело реальную помощь в том числе и для сельских жителей - на ведение личного подсобного хозяйства.

– Граждане, которые имеют доходы ниже величины прожиточного минимума (13 076 рублей на человека), которым земельные участки предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства, могут заключить социальный контракт.

На денежные средства, выделенные после заключения социального контракта, можно приобрести домашних животных, птиц, корма и ветеринарные препараты для них, садово-огородный инвентарь, семена, саженцы, удобрения, строительные материалы для постройки или ремонта теплиц, загонов для животных и многое другое, – поясняет исполняющий обязанности начальника Управления социальной защиты населения администрации Татьяна Петренко. – Более того, с 1 июля 2022 года сумма социальной помощи увеличена в два раза и сейчас составляет 200 тысяч рублей. Отмечу, что и на организацию самозанятости сумма увеличена на 100 тысяч и составляет сейчас 350 тысяч.

Конечными результатами заключения такого социального контракта являются:

- регистрация гражданина в налоговой службе как самозанятого;

- улучшение качества жизни граждан за счет повышения доходов.

В настоящее время в Озерском городском округе заключены 11 социальных контрактов данного направления с жителями посёлков Метлино и Новогорный.

О своём положительном опыте ведения личного подсобного хозяйства рассказал житель посёлка Метлино Рустам Шакиров. Он заключил социальный контракт в ноябре прошлого года, получил средства в размере 100 тысяч рублей. Поскольку социальный контракт предоставляется на год, то у Рустама, по условиям предоставления государственной поддержки, на год была расписана программа социальной адаптации. В ней были указаны сроки, за которые он должен был приобрести крупный рогатый скот и корма. Эти условия он уже выполнил и отчитался за использованные средства.

Он сам вырос в посёлке Метлино и сколько себя помнит, сначала бабушка, потом отец всегда держали крупный рогатый скот, а он помогал, животноводство для него дело родное и понятное. Средства социального контракта помогли Рустаму приобрести трёх бычков, найти такую значительную сумму самостоятельно у него и у семьи возможности не было:

– 12 декабря я их купил. Корова у нас уже была, сено было заранее заготовлено, кормить было чем, также закупили корма. В зиму было страшновато брать, но мы решились. Самое главное, у нас был сарай, животным было тепло зимой, рядом построили летник. Этим бычкам сейчас уже десять месяцев. В процессе мы уже сами докупили ещё трёх маленьких бычков, потому что, если заниматься животноводством, надо раз в полгода брать новое поколение. Из тех трёх, которые выросли, мы одного оставим, возьмём корову и тогда будет уже здоровое потомство. Маленькие бычки вырастут, мы на них посмотрим, одного также оставим на разведение. Я думаю, что всё должно получиться.

Рустаму помогает супруга Лариса, хозяйство они ведут вдвоём. Кроме того, семья Шакировых с большой благодарностью отзывается о начальнике отдела администрации в посёлке Метлино Ларисе Кунакбаевой, которая вникла в ситуацию, разобралась с условиями программы и помогла Рустаму оформить документы. Всестороннюю поддержку в работе с документами, с составлением отчётности начинающему фермеру оказали специалисты Управления социальной защиты населения.

Важно подчеркнуть, что при условии выполнения всех условий программы, самозанятый гражданин может обратиться за получением средств в рамках социального контракта повторно.

Специалисты управления социальной защиты населения готовы предоставить жителям округа информацию о том, как оформить социальный контракт. За подробной консультацией можно обратиться в по телефону: 5-91-32, 5-64-82.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51657/