Свершилось! На площадке Летнего театра появился современный концертный комплекс.

В конце марта проект театра драмы и комедии «Наш дом» выиграл грант в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив на приобретение концертного комплекса.

И в минувшие выходные на площадке Летнего театра были завершены основные работы по возведению привезенного комплекса на 92 посадочных места.

Первыми оценить комфорт и уют обновленного Летнего театра смогут зрители, которые 30-го июля в 18.00 посетят концерт Актерского трио «Трое» под названием «В парке Чаир».

Билеты уже в продаже на сайте театра!