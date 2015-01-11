Двое жителей Озерска привлечены к уголовной ответственности за кражу.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 19 и 20 лет.

Оба фигуранта обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а,б» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).

В дежурную часть УМВД с заявлением о краже из магазина обратился индивидуальный предприниматель. Как пояснил потерпевший, в ночное время из торгового помещения его продуктового павильона неизвестные повредили запирающее устройство на окне и совершили хищение продуктов питания, среди которых было 11 бутылок пива, 3 килограмма маринованного мяса и 3 бутылки газированной воды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые в краже имущества. Молодые люди дали признательные показания. Похитив продукты, подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению, часть украденного имущества вернули законному владельцу.

Обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.