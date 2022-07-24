Информация родителям, отправляющим детей в детский оздоровительный лагерь.

К началу соревнований определилось восемь пар (мужчина и женщина), из них одна пара была чисто женской, её представляли две молодые студентки Бочарникова Екатерина и Грунина Яна. Кроме этой, все команды были составлены в результате жеребьевки, в 10:00 часов началась битва. Подробнее