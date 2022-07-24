Информация родителям, отправляющим детей в детский оздоровительный лагерь.

Отправка автобусов будет осуществляться 28 июля 2022 года с пл. Ленина:
- ДОЛ «Отважных» в 9:00
- ДОЛ «Орленок» в 10:00
- ДОЛ «Звёздочка» в 12:00
Посадка детей в автобусы осуществляется при наличии:
- путевки;
- медицинской справки 079/у;
- сертификата о прививках;
- копии страхового медицинского полиса.
Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха и оздоровления осуществляется в течении суток.
Устанавливается посещение детей родителями в специально отведенном месте по графику:
будние дни с 17:00 до 19:00
выходные дни с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00