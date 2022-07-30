В Озерске реализуется пилотный проект бесплатных путешествий для школьников «Социальный сертификат в сфере туризма».

Уважаемые родители!

Вот уже 10 дней для обучающихся 5-9 классов открыта регистрация заявлений на получение социального сертификата в сфере туризма.

Напомним, что в 2022 году в Челябинской области реализуется пилотный проект по апробации социального заказа в сфере туризма в части организации образовательных туристических поездок для школьников в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189–ФЗ.

С 18 июля по 18 августа 2022 года на портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области (РПГУ) по адерсу www.gosuslugi74.ru и на сайте Витрина туров по адресу www.child-tour.gov74.ru открыта возможность подачи родителем (законным представителем) заявления на получение социального сертификата. Подробный алгоритм действий расположен в сети Интернет по адресу www.ocdod74.ru/tourizm, а также на сайте Управления образования во вкладке «Социальный сертификат в сфере туризма».

Потребителями услуги являются обучающиеся 5-9 классов общеобразовательных организаций Челябинской области из числа победителей, призеров, лауреатов и дипломантов муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, выставок в сферах «Образование». «Наука», «Культура», «Физическая культура и спорт» за 2 учебных года, предшествующих году получения социального сертификата, данные о которых занесены в модуль «Одаренные дети» системы «Сетевой город. Образование».

Всего в Челябинской области в рамках проекта запланирована выдача 8879 социальных сертификатов. Для Озёрского городского округа выделено 160 сертификатов. На 28 июля законными представителями уже подано 7 заявлений через систему «Госуслуги» Челябинской области.

Выбор тура становится доступен на сайте Витрина туров после выдачи сертификата. Школьникам будет доступен один групповой краеведческий тур по Челябинской области на выбор. Продолжительность тура - 2 дня с проживанием в гостинице категории 3*-4* и пятиразовым питанием. В программу включены посещение музеев и познавательные экскурсии. Срок реализации туристического продукта – не позднее 31 октября 2022 года.

Приглашаем Вас подать заявление в электронном виде через систему «Госуслуги» Челябинской области на получение социального сертификата в сфере туризма.

Узнать, подходит ли Ваш ребёнок по критериям, можно у специалиста Управления образования по телефону 5-60-36 с 9 до 17 часов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51804/