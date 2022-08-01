В поселке Метлино скоро появится современная почта.

Согласно президентской программе, в этом году в Челябинской области отремонтируют 58 отделений почтовой связи, в том числе в поселке Метлино. Здесь работы шли в течение лета и сейчас близки к завершению.

Отделение почтовой связи в Метлино давно требовало обновления. После ремонта в нем появится не только современный интерьер, жители поселка смогут получать дополнительно к привычному спектру услуг еще и медицинскую помощь, услуги МФЦ и «Почты банка».

По данным Управления федеральной почтовой связи Челябинской области, подрядчики на объекте активно ведут строительно-монтажные работы и планируется, что в сентябре в метлинском отделении снова примут клиентов.

Контролируют процесс обновления социально важного объекта глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и член фракции ВПП «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Ольга Хакимова. Стоит отметить, что масштабную модернизацию отделений «Почты России» в стране и регионе инициировала партия «Единая Россия».

Евгений Щербаков:

- Жители сельской местности считают почтовые отделения не просто почтой, это для них место общения, и, конечно, я поддерживаю проект. Замечательно, что у нас в поселке Метлино создается современное пространство, где будут оказываться различные важные для населения услуги. В этом году завершится ремонт почтового отделения в Метлино, в следующем году планируется ремонт почты в поселке Новогорный.

Ольга Хакимова:

- Для наших жителей почта – это жизнь. Тем более сегодня федеральная почтовая связь приобрела изменённый, широкий формат - это и магазин, и банк, и госуслуги, и курьерская доставка. Ездить в Озерск особенно пенсионерам неудобно, и они очень переживали, когда узнали, что отделение в поселке закрывается: как мы будем без почты? Но потом обрадовались ремонту, он стал для всех долгожданным и важным подарком.

Депутат регулярно посещает объект и видит, как идет капитальный ремонт: рабочие приводят в порядок стены, меняют пол, потолок, сантехнику, окна и даже козырёк при входе. В новое помещение будет установлено современное оборудование, чтобы можно было использовать передовые технологии при обслуживании жителей поселка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51821/