Внимание, возможны сбои в обеспечении горячей водой жилого сектора в г. Озерске.

Уважаемые жители Озерска!

Сегодня, в течение дня, и до завтрашнего утра возможны сбои в обеспечении горячей водой жилого сектора в г. Озерске в связи с ремонтными работами на газораздаточной станции г. Касли, обеспечивающей деятельность пиковой котельной ПО «Маяк».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51864/