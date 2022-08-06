Внимание, возможны сбои в обеспечении горячей водой жилого сектора в г. Озерске.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 9-11 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Подробнее
8 августа на территории Озерского городского округа стартует профилактическое мероприятие «Автобус». Цель проводимого мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта, устранение причин и условий, способствующих их совершению, исключение из транспортного потока автобусов, не отвечающих требованиям технических регламентов. Подробнее
Сегодня, в течение дня, и до завтрашнего утра возможны сбои в обеспечении горячей водой жилого сектора в г. Озерске в связи с ремонтными работами на газораздаточной станции г. Касли, обеспечивающей деятельность пиковой котельной ПО «Маяк».