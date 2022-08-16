В Центре культуры и досуга молодежи пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».

«Ночь кино» – ежегодное событие, посвященное кинематографу во всех его проявлениях. В этом году по всей стране пройдет показ трех самых значимых кинокартин 2021 и 2022 годов: «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь. Область тьмы».

По словам организаторов акции в нашем городе, помимо бесплатного показа фильмов, для гостей готовится тематическая программа, в рамках которой удастся погрузиться в атмосферу кино, музыки и ритм жизни 80-х годов.

Пышные прически, джинсы-варёнки и яркие олимпийки, стоит продумать свой образ до мелочей, пусть «Ночь кино» войдет в историю и запомнится надолго.

Интересные факты о площадках и подробную информацию о времени сеансов смотрите в группе ВКонтакте:

Начало 27 августа в 18:00 в Центре культуры и досуга молодежи по адресу: Свердлова, 42.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51963/