В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Челябинской области с 1 сентября запустят сервис «Моя школа». Платформа объединит образовательный контент, электронный журнал, расписание и социальную сеть. Доступ будет у учителей, школьников и родителей, сообщает сегодня, 19 августа, пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Центр управления регионом. Подробнее
Предстоящей ночью в регионе местами пройдут небольшие дожди, в горах осадки будут умеренными. Столбики термометров опустятся от +6 до +11°C, в горах и низинах похолодает до +1°C. При прояснении возможны заморозки до −2°C. Подробнее
«Ночь кино» – ежегодное событие, посвященное кинематографу во всех его проявлениях. В этом году по всей стране пройдет показ трех самых значимых кинокартин 2021 и 2022 годов: «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь. Область тьмы». Подробнее