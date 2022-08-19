Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области выросла до уровня апреля.

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости COVID-19 – за минувшие сутки диагноз подтвердили у 347 человек, хотя еще днем ранее их было 328.

Эта цифра примерно сопоставима с показателями 10-12 апреля этого года. Общее количество случаев заболевания коронавирусом в регионе достигло 343 тыс. 755.

При этом сумели победить болезнь 330 тыс. 900 человек, из них 228 – за прошедшие сутки.

Один житель региона скончался, увеличив список умерших до 9 127.

На данный момент коронавирусом болеют 3 686 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Zabolevaemost-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-vyrosla-do-urovnya-aprelya_153067.html