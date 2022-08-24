В округе завершается купальный сезон.

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

01 сентября 2022 года завершается купальный сезон на водоемах Озерского городского округа. Посты спасателей и медицинских работников с дежурства на пляжах будут сняты.

Единый телефон в случае беды - 112.

(Постановление администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год»).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52060/