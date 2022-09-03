Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Челябинской области.

Понижение температуры воздуха до отрицательных значений возможно в Челябинской области в предстоящие несколько суток.

«Ночью 6-8 сентября в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех», – говорится в сообщении на сайте регионального ЦГМС.

Днем столбики термометров покажут плюс 10-15 градусов.

Во вторник синоптики обещают на Южном Урале облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди, утром 6 сентября в некоторых районах не исключены туманы, порывы северного, северо-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-do-minus-3-gradusov-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_153590.html