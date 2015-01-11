8 сентября в Озерске был организован приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения.

В этот день в общественных приёмных партии «Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение» приёмы прошли по всей стране. В депутатском центре местного отделения партии приём провели депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Валентина Сылько и руководитель клиентской службы отделения Пенсионного фонда в Озерске Лариса Матвеева.

Следует отметить, что по итогам прошлого года почти половина обращений в общественные приёмные была от представителей старшего поколения. Одна из самых распространённых тем – это пенсионное обеспечение – начисление, перерасчёт, учёт, подтверждение трудового стажа. Поэтому и были организованы тематические приёмы.

В Озерске со своими вопросами по пенсионному обеспечению обратились несколько человек. По каждому обращению были даны разъяснения.

– Все, кто к нам обратился сегодня, нашли понимание и отклик. Кроме того, с каждым человеком мы обсудили его проблемы. Мы поднимем информацию, личные дела, которые у нас имеются в пенсионном фонде. На личном приёме со мной или со специалистами уже более продуктивно проработаем каждую ситуацию на рабочем месте. Мы посмотрим все документы, все данные, имеющиеся в базах. Мы обменялись контактами, обязательно созвонимся и постараемся ответить на заданные вопросы, – отметила Лариса Матвеева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52218/