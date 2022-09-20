Озерские МУПы продолжат свою работу в новом статусе.

В декабре 2019 года вышел федеральный закон, согласно которому изменится будущее государственных и муниципальных унитарных предприятий: все они должны быть реорганизованы до 1 января 2025 года.

Правительством Челябинской области разработана дорожная карта по реорганизации муниципальных предприятий, где говорится о необходимости завершить эту работу в 2023 году.

Что касается Озерского городского округа, то два предприятия, которые работают в сфере коммунальных услуг – это ММПКХ и МУП ЖКХ посёлка Новогорный смогут продолжить свою деятельность в существующей организационно-правовой форме. Все остальные муниципальные предприятия: «Дальняя дача», «Лоск», «Урал», «Экран», «Память», «ДЕЗ», «КШП» законодатель обязал преобразовать в новые (либо в общество с ограниченной ответственностью, либо в акционерное общество) на основе правопреемственности.

Именно для того, чтобы сохранить данные предприятия, которые выполняют ряд социальных задач, в нашем округе принято решение их реорганизовать, оставив за муниципалитетом контрольный пакет акций.

Что должно измениться в работе предприятий?

На сегодняшний день у муниципальных унитарных предприятий округа единственный учредитель – это муниципалитет. У реорганизованных в ООО и АО предприятий точно также единственным учредителем останется муниципалитет, который, как и прежде продолжит осуществлять контроль за их деятельностью.

Изменение статуса ничего, с точки зрения хозяйственной деятельности, не изменит. Поскольку остаётся тот же самый учредитель, вид деятельности и способы организации производства, для персонала смена организационно-правовой формы никаких последствий иметь не будет. Сотрудники предприятий продолжат выполнять свои обязанности на своих рабочих местах.

– Дело в том, что статус унитарного предприятия не вписывается в рыночную экономику, – пояснил начальник управления экономики Александр Жмайло. – Когда в середине 1990-х годов разрабатывался гражданский кодекс, унитарные предприятия рассматривались как форма для перехода от плановой экономики к рыночной. С того момента прошло более 25 лет. Унитарное предприятие в настоящее время не соответствует рыночным условиям.

Преобразование в общество с ограниченной ответственностью, либо в акционерное общество облегчит предприятию доступ ко всем рыночным рычагам, к предметному разговору с инвестором, к тем инструментам, которые есть на современном рынке.

Если до 1 января 2025 муниципальные унитарные предприятия не будут реорганизованы, они будут принудительно ликвидированы в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52308/