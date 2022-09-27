РЦОТ «Эра» — лидер России по мощности гамма-обработки изделий.

Ровно год назад Региональный центр облучательных технологий «Эра» (резидент ТОСЭР «Озерск») выдал свою первую продукцию заказчикам. Сегодня у предприятия десятки надежных партнёров и коллективу специалистов приходится работать круглосуточно и без выходных. А в сентябре РЦОТ «Эра» по мощности гамма-обработки изделий различного назначения занял лидирующее положение не только на Урале, но и в России. После дополнительной загрузки источников кобальта-60, их текущая активность излучения была увеличена в 3,5 раза и превысила 1 млн Ки (кюри).

— Сегодня мы успешно сочетаем научно-исследовательскую деятельность и работу по оказанию комплексных услуг методом холодной стерилизации по большому спектру медицинских изделий и пищевых продуктов, — подчеркнул Родион Ермолаев, генеральный директор РЦОТ «Эра», — За год на предприятии было усовершенствовано оборудование, из опытных специалистов полностью сформирован коллектив, выстроены все процессы по методике Производственной системы Росатома. Недавно в нашем центре закончился аудит. Его заказчиком стал один из крупнейших российских производителей изделий медицинского назначения, который подтвердил, что «Эра» — уникальное предприятие с огромным потенциалом и широкими возможностями. И ему нет равных на Урале и в стране.

В Челябинской области, в УрФО и в России десятки предприятий выпускают продукцию из пластика. А новая «Эра» — одна. Увеличение мощности источников уже сейчас позволяет Региональному центру облучательных технологий начать масштабные работы по модификации полимеров.

— Мы готовы внедрить наши технологии и в цикл производства сыпучих продуктов питания перед продолжительным хранением, — отметил Родион Ермолаев. — В нынешней геополитической ситуации продовольственная безопасность страны становится одним из приоритетных вопросов. Инновационные технологии «Эры» помогут решить эту важную государственную задачу.

Региональный центр облучательных технологий может обработать десятки тысяч тонн продукции в год. Специалисты «Эры» всегда готовы пойти навстречу партнерам, открыты к различным научным исследованиям, опытно-конструкторским работам, а также к новым предложениям по облучению продуктов.

https://atomtor.ru/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52382/