Открытие нового сезона музыкальных вечеров с участием выдающихся исполнителей в Озерске.

Сезон музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» 2022/2023 откроется в Озерске 6 октября, и по традиции первый концерт будет приурочен к Международному Дню музыки. Программа была запущена в 2021 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного жителя Челябинской области Андрея Комарова и направлена на формирование музыкальной культуры, знакомство жителей города с творчеством исполнителей классической музыки мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ.

В рамках первого концерта нового сезона на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы № 1 выступят юные талантливые пианисты, победители крупнейших российских и международных конкурсов, участники проектов, которые курирует Денис Мацуев: Елисей Мысин и Захар Внутских. Виртуозным солистам будет аккомпанировать Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством А.Абдурахманова.

В новом музыкальном сезоне жителей Озерска ждут выступления таких блистательных пианистов, как Дмитрий Онищенко, Дмитрий Маслеев и Николай Луганский.

Андрей Комаров: «Запуская программу музыкальных вечеров, мы хотели дать возможность озерчанам услышать лучших исполнителей, приобщить к миру классической музыки, развивать детское творчество и профессиональное мастерство педагогов музыкальных школ. Искусство - это универсальный язык, который объединяет людей. Музыкальная традиция в Озерске будет продолжена».

Первый музыкальный сезон в октябре 2021 года открыл лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий, пианист Константин Емельянов, который исполнил концертную программу на новом рояле марки Steinway&Sons, выбранном специально для ДМШ №1 маэстро Денисом Мацуевым. В партнерстве с такими ведущими учреждениями культуры, как Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Челябинская, Свердловская филармонии и др. на сцене ДМШ №1 выступили звездные солисты и коллективы: виолончелист Александр Рамм, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, пианист-виртуоз Олег Аккуратов, Борис Березовский, органист Владимир Хомяков.

СПРАВКА

Программа музыкальных вечеров в Озерске с участием выдающихся исполнителей и коллективов инициирована и проводится при поддержке Андрея Комарова, предпринимателя, мецената, председателя Попечительского Совета Челябинского государственного театра оперы и балета, лауреата премии «Меценат года» имени С. Мамонтова, учрежденной Московской консерваторией.

Андрей Комаров ведет масштабную социально-благотворительную деятельность в сфере культуры, образования и просвещения. В фокусе его внимания – поддержка театрального и музыкального искусств, раскрытие и развитие творческого потенциала детей и подростков.

Более 5 лет возглавляет Попечительский совет Челябинского государственного академического театра опера и балета им. Глинки, содействуя развитию творческих проектов и укреплению его материально-технической базы. По инициативе мецената создана Детская школа вокального искусства. Более 60-ти ее воспитанников бесплатно обучаются вокалу, хореографии и актерскому мастерству и заняты в репертуарных спектаклях театра.

Значительный вклад Андрей Комаров вносит в культуру и образование родного города Озерска Челябинской области. В рамках инициированного им проекта реконструкции Детской музыкальной школы №1, в которой обучается более 500 детей, в городе открыт акустический филармонический зал.

Заботясь о духовно-нравственном возрождении Озерска, Андрей Комаров выступил с инициативой строительства первого в городе православного храма. Более 5 лет он реализует в Озерске духовно-просветительскую программу для детей и молодежи - «Росток». Ежегодно в ее мероприятиях принимают участие более 5 тысяч ребят, в том числе дети с ОВЗ.

Особое место среди проектов мецената занимает Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность», который отметит в будущем году 20-летие. Ежегодно его участниками становятся более 15 тысяч детей из социально незащищенных семей, детских домов и реабилитационных центров на Урале и в Поволжье. Фестиваль признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России».