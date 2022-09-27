В округе проводится профилактическая акция «Начинающий водитель».

С 27 по 29 сентября 2022 года ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озёрск проводит профилактическую акцию «Начинающий водитель», направленную на снижение дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

По итогам 8-ми месяцев текущего года на территории Челябинской области по вине водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее 2-х лет, совершено 151 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 10 человек и 200 получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при стаже меньше 2-х лет водитель должен не только использовать опознавательный знак с восклицательным знаком, но и отказаться от таких действий, как буксировка других транспортных средств. Опознавательный знак «Начинающий водитель» должен находиться на заднем стекле автомобиля людей с опытом вождения менее 2-х лет. При отказе выполнять данное требование Правил дорожного движения последует штраф 500 рублей. Используя данный знак, водитель не только избегает административной ответственности и уменьшает вероятность остановки своего транспортного средства, но и помогает другим участникам дорожного движения избежать аварийных ситуаций.