Перекличка поколений в Озерске: 1957 год не забыт.

29 сентября у памятного знака «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий» состоялось памятное мероприятие, посвященное 65-летию со дня техногенной аварии на ПО «Маяк». Участники встречи в своих выступлениях были едины: подобное не должно повториться никогда.

Отдать дань уважения и памяти своим землякам в небольшой сквер на пересечении улиц Советская и Свердлова пришли представители органов местного самоуправления, общественных объединений и учащиеся лицеев №№23 и 39. Всем желающим было предоставлено слово.

Перед собравшимися выступили: председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Ольховский, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, заместитель председателя профсоюзной организации ПО "Маяк" Олег Биюшкин, ветеран ПО "Маяк" Геннадий Сидоров, лицеисты.

Все они отмечали трагичность сложившейся в 1957 году чрезвычайной ситуации и мужество людей, которые сделали все от них зависящее, чтобы минимизировать последствия техногенной аварии.

Надо напомнить, что в результате взрыва емкости с высокоактивными отходами производства на «Маяке» произошел выброс суммарной активностью 20 млн кюри. В зоне радиационного загрязнения оказалась территория химкомбината, военный городок, пожарная часть, колония заключённых и далее территория площадью 23 000 кв. км с населением 270 000 человек в 217 населённых пунктах трёх областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. Сам Челябинск-40 непосредственно от выпадения радионуклидов не пострадал.

- В ликвидации последствий аварии 1957 года принимало участие огромное количество людей – работники химкомбината, строители, пожарные, военнослужащие, медики, ученые... Именно они, приложив невероятные усилия, проявляя исключительный героизм, боролись с вырвавшейся на свободу радиацией, основная масса которой осела на территории промплощадки «Маяка», продолжавшего работать, - в своем выступлении Сергей Гергенрейдер отметил, что авария послужила серьёзным уроком для отечественной атомной промышленности, были сделаны выводы, изменены технологии хранения радиоактивных отходов. И в современных условиях очень важно помнить о тех событиях. - Каждый год в этот день мы собираемся здесь, у памятного знака, чтобы сказать спасибо за жизнь ликвидаторам, живущим среди нас, и почтить память уже ушедших.

О необходимости передавать опыт старшего поколения молодым высказался Иван Гашев:

- Мы должны помнить свою историю, в том числе самые трагические ее периоды. Когда-то «Маяк» обеспечил безопасность нашей Родины, было сделано большое дело – создан ядерный щит. Мы были первооткрывателями атомного производства, в котором не обошлось без ошибок. Но все трудности удалось преодолеть благодаря беспрецедентным мерам, принятым руководством страны, и стараниям ликвидаторов, которые беззаветно и бесстрашно трудились. Светлая память ушедшим, крепкого здоровья – живым!

Одним из самых трогательных моментов памятного мероприятия стала своеобразная перекличка поколений. Участник ликвидации последствий аварии 1957 года Геннадий Сидоров рассказал несколько историй из собственной трудовой биографии, поделился воспоминаниями о том, что ему и его товарищам пришлось пережить и увидеть в дни после аварии. Перед лицом ветеранов учащиеся лицеев выразили свое отношение к историческим событиям и атомной отрасли: мы – за безопасный атом.

Вячеслав Ольховский подарил молодым людям книги с воспоминаниями ликвидаторов Чернобыльской аварии 1986 года и аварии 1957 года на «Маяке».

В завершение участники церемонии возложили цветы к памятному знаку.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52406/