Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 03.10.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 3 октября 2022 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +1 С
• атмосферное давление 748 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 96%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Не планируется
2 В сетях электро-снабжения Лесохим с 3 по 25 дом включительно с 8.30 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 19, К.Маркса 32 – 3п с 9 до 17 часов
Уважаемые озерчане!
01 и 08 октября с 9 до 15 часов на площади им. Ленина состоятся расширенные продажи сельскохозяйственной продукции.
Будет представлен широкий выбор сельскохозяйственной продукции, множество видов плодово-ягодных саженцев, медовая продукция, мясные и рыбные деликатесы.
Просьба к владельцам автотранспорта - убрать свои автомобили с площади.
1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
1.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,13
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 года № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:
- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.
3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа).
4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 03 октября 2022 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, днём на крайнем севере небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7°, в низинах до минус 1°, днём плюс 11-16°.
НЯ: не прогнозируются
ОЯ: не прогнозируются
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2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.
4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 147 обращений.