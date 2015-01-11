Житель Озерска слал жертвой мошенничества в онлайн-игре.

18-летнему студенту техникума на одном из сайтов по совершенствованию игровых аккаунтов поступило предложение в виде бонуса от якобы разработчика платформы. Чтобы приобрести на выгодных условиях продвинутый аккаунт, молодому человеку предложили перевести денежные средства по указанным реквизитам, что потерпевший и сделал. После чего ему сообщили, что перевод не прошел, поэтому необходимо повторить операцию. Так, под разными предлогами, озерчанина убедили совершить еще несколько денежных переводов общей суммой 11 850 рублей на счет неизвестному, однако «прокачать» аккаунт ему так и не удалось, а общение с мошенником, выдававшим себя за разработчика, прекратилось.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

Уважаемые жители Озерского городского округа! Будьте бдительны! Не переводите денежные средства незнакомцам, кем бы они вам не представились. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе и от принятых вами решений.