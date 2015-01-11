Клуб «Таланты и поклонники» в КДЦ открыл новый сезон.

Более 15 лет в Озерске живет и развивается: поет, читает, играет на различных инструментах и вдохновляет своих зрителей клуб «Таланты и поклонники».

Главная задача клуба – находить и раскрывать потенциал талантливых людей, устраивать им встречу с постоянными и просто заглянувшими на огонек зрителями, радовать всех, кто может по достоинству оценить творческих личностей.

16 октября в стенах дворца культуры «Маяк» начался 28 творческий сезон клуба, который собрал не только профессиональных исполнителей авторских песен, стихов, но и преданных гостей.

Участники клубного формирования представили зрителю программу «И снова здравствуйте».

В программе прозвучали произведения разных жанров: классического вокала, инструментальной музыки, художественного слова, авторской песни.

Сюрпризом для зрителей старшего поколения стало выступление активиста клуба - Светланы Спесивцевой с ансамблем авторской песни «Островок»: была исполнена одна из популярнейших пионерских песен «Здравствуй, милая картошка».

Вел программу и рассказывал об исполнителях старейший участник самодеятельности, один из создателей и ярких исполнителей клуба – Валентин Климов.

Следующая встреча в клубе «Таланты и поклонники» состоится 13 ноября.

Информация и фото МБУ "Культурно-досуговый центр".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52557/