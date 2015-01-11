Сводка аварийности в период с 10 по 16 октября 2022 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 10 по 16 октября 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий, в двух из них есть пострадавшие.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 230 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 6 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

7 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

45 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

22 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

4 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам;

2 водителя нарушили правила перевозки детей;

На рассмотрение в суд направлено 15 материалов, по четырем материалам принято решение о назначении административного ареста, по шести принято решение о права управления ТС.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск