Мототехника – опасная игрушка!

9 октября 2022 года, в 13 часов 22 минуты, на 4 – м км. шоссе Каслинское, г. Озерск Челябинской области, водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2114, при выезде с прилегающей территории совершил наезд на несовершеннолетнего водителя электровелосипеда, не имеющего водительского удостоверения, который двигался по обочине навстречу движения транспортных средств.

В результате дорожно – транспортного происшествия 13 – летний несовершеннолетний водитель электровелосипеда, получил телесные повреждения.

Информация по данному факту направлена инспекторам по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Так как несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности, для рассмотрения вопроса о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», материал направлен на Комиссию по делам несовершеннолетних.

Собственник данного транспортного средства за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание на то, что в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства.

В осенний сезон мотоциклы, велосипеды, новомодные гиросуторы, самокаты и прочие средства не теряют своей актуальности. Последствия от приобретения «опасных игрушек» своим детям могут привести к потере жизни или здоровья ребенка.

Задумайтесь, прежде чем идти на поводу у сына или дочери…