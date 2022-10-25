Продолжается второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция инициирована Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России и направлена на привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике их немедицинского потребления.

Мероприятие стало эффективной формой взаимодействия полиции и гражданского общества. Оно состоит из двух этапов.

По итогам первого этапа акции, который проходил с 14 по 25 марта этого года, от граждан поступило более 13 тысяч обращений. Благодаря активности населения полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 470 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, была пресечена деятельность 73 наркопритонов.

Призываем снова не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности.

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск сообщить по телефонам: 02, 112, 2-50-85.

Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно получить по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91.