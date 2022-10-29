На дороги Южного Урала вывели снегоуборочную технику.

В Челябинской области на дороги вывели снегоуборочную технику.

Так, сегодня в регионе выпал первый снег ставший причиной 10-балльных пробок, – по прогнозам синоптиков снегопад задержится на несколько дней. Наиболее обильные в Нязепетровском, Верхнеуфалейском, Каслинском, Кыштымском, Кунашакском, Красноармейском, Пластовском, Аргаяшском, Сосновском, Чебаркульском и Чесменском районах. В горнозаводской зоне и на юге области отмечается небольшой снег.

Сейчас покрытие автодорог обрабатывается противогололедными материалами. На дорогах работает 78 единиц техники, в их числе 39 комбинированных дорожных машин.

https://dostup1.ru/society/Na-dorogi-Yuzhnogo-Urala-vyveli-snegouborochnuyu-tehniku_155561.html