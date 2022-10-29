Сотрудники ГИБДД проверили перевозку несовершеннолетних детей в салонах автомобилей.

26 октября 2022 года в рамках проведения профилактической акции «Осенние каникулы» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск провели проверки водителей на предмет нарушения правил перевозки детей.

В проверке участвовали представители «Родительского дорожного патруля», отряда ЮИДД и педагоги МБОУ СОШ 32 (школы и дошкольного отделения), добровольная народная дружина «Озерские автомобилисты» и старший инспектор Управления образования Наталья Александровна Крылова.

Данное мероприятие проводилось в преддверии осенних каникул, в целях напомнить водителям о необходимости соблюдения правил перевозки детей в салонах автомобилей. Родители и юные инспекторы дорожного движения перед началом каникул напомнили учащимся и их родителям о неукоснительном соблюдении правил перехода проезжей части дороги, о необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток и в условиях непогоды.

За время проведения мероприятия было выявлено 4 нарушения. Составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правил дорожного движения». Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает!

Детское удерживающее устройство необходимо для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья ребенка. Такие проверки в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД будут проводить и в дальнейшем.