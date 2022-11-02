Озерский педагог получил признание на самом высоком уровне.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области 30 жителям региона, в их числе – озерчанину Евгению Черепанову.

На церемонии Алексей Текслер обратился к собравшимся со словами приветствия:

- Рад видеть вас в этом зале, на церемонии вручения государственных и областных наград. Вы заслужили высокое признание своим трудом и талантом, ответственностью и профессионализмом. Такие люди, как вы, всегда были и остаются гордостью нашей страны, нашего региона. Мы вами гордимся. Здесь присутствуют люди самых разных профессий. Но чем бы вы ни занимались – производством металла или продуктов питания, обучением детей, развитием спорта или культуры, – все вы, по большому счету, делаете одно общее дело: укрепляете силу и мощь нашей страны, ее экономический, социальный, культурный потенциал. Поздравляю всех с высокими наградами. Желаю вам новых успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Среди награжденных – жители Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Трехгорного, Снежинска, Ашинского и Красноармейского муниципальных районов, а также коллективы златоустовского и челябинского театров.

Евгений Черепанов, заведующий отделения "Дизайн" Озерского государственного колледжа искусств, получил из рук главы региона Благодарность Президента РФ.

Евгений Черепанов - живописец, график. Работает в области беспредметного искусства. Окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. С 1994 года работал в Детской художественной школе г. Озерска, преподавал рисунок, живопись, композицию. С 2003 года является заведующим отделением "Дизайн" Озерского государственного колледжа искусств, преподает рисунок, живопись, технологию живописи.

Участник городских, областных, зональных, всероссийских выставок. Персональные выставки: Челябинск - 1994 г., 2000 г., Екатеринбург - 2001г., Озерск - 1990 г., 1996 г., 1999 г.

Член Союза художников России. Работы находятся в частных коллекциях в России, Италии, США.

Подробнее о награждении:

По Указу Президента РФ Владимира Путина орден Дружбы глава региона вручил Ираклию Гвенцадзе. Александр Шестаков, Федор Яковлев и Александр Энс награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Поляков, Борис Семенов, а также сотрудники ММК Виктор Гаврильчик, Сергей Добрынин, Александр Евенко, Евгений Лысенков, Евгений Павлусенко и Юрий Степанов удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоены Евгению Каменеву, Игорю Копылову, Сергею Лебедеву, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – Наталье Глуховой, «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» – Сажиде Сабагатдиновой, «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» – Андрею Иванову, «Заслуженный энергетик Российской Федерации» – Павлу Бочкареву.

Почетной грамотой Президента РФ награжден Игорь Кажура. Благодарность главы государства вручена Гульсине Айсуваковой, Александру Безину, Владимиру Полончикову, Алексею Прохорову, Алексею Бетехтину, Евгению Черепанову, а также коллективам Златоустовского государственного драматического театра «Омнибус» и Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. Орлова.

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ звание «Мастер связи» присвоено Игорю Фетисову.

Также Алексей Текслер вручил региональные награды: почетное звание «Заслуженный работник образования Челябинской области» присвоено Лидии Семеновой, «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области» – Любови Истоминой, «Заслуженный эколог Челябинской области» – Ольге Масалыгиной.

Источник: https://gubernator74.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52744/