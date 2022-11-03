Звездопад в ноябре 2022: яркий метеорный поток увидят жители Челябинской области.

Жители Челябинской области смогут увидеть интересное астрономическое событие. Яркий звездопад начнется уже через несколько дней.

Метеорный поток, который получил название Леониды, в 2022 году попадет в поле зрения жителей Земли совсем скоро – начиная с ближайшего воскресенья, 6 ноября. При этом попытаться разглядеть в это время можно будет одновременно сразу два звездопада, ведь окончание активности звездопада Ориониды придется на 7 ноября. Так что любители астрономических наблюдений вполне могут поймать недолгий период, когда оба потока будут сосуществовать на небосводе.

Впрочем, успеть увидеть Леониды своими глазами можно будет достаточно долго – вплоть до конца месяца. Однако пик активности придется на его середину – по расчетам ученых, в 2022 году он должен наступить 17-19 ноября. Кроме того, Леониды известны настоящими звездными дождями – раз в несколько лет интенсивность метеоров резко увеличивается. По некоторым данным, такое вполне может случиться и в этом году. Например, специалисты NASA прогнозируют, что во время пика можно будет наблюдать от 50 до более чем 200 падающих звезд в час. Быстрые беловатые частицы будут лететь со скоростью около 70 километров в секунду.

Любопытны Леониды и своей историей. Так, впервые об этом явлении рассказал еще патриарх Александрийский Евтихий II, описавший его в 901 году. Немало шума наделал и интенсивный звездный дождь Леонид в 1833 году в США. Жителей Алабамы он настолько взволновал, что некоторые даже подумали о приближении апокалипсиса. Так звездопад оказал и культурное влияние, поскольку позднее песня, посвященная этому событию, появились в репертуарах звезд джаза – Луи Армстронга и Эллы Фитцджеральд.

Леониды и по сей день также отличаются довольно высокой интенсивностью – последние крупные всплески фиксировались на рубеже XX и XXI веков – в 1999, 2000 и 2001 годах. Нынешний звездопад также может повторить эту тенденцию. Уйдет из поля зрения жителей Земли этот метеорный поток 30 ноября. Эксперты советуют выбирать для наблюдений места вдали от больших городов, чтобы электрический свет не мешал наслаждаться космическим шоу.

https://www.cheltv.ru/zvezdopad-v-noyabre-2022-yarkij/