Чем опасен сухой воздух в квартире: простые способы спасти иммунитет и кожу.

В холодное время года воздух в квартирах становится сухим, начинают работать батареи центрального отопления. Если летом, после сильного дождя влажность высокая, то зимой она падает, холодный воздух удерживает меньше водяного пара. И это не очень хорошо.

По нормам, оптимальный уровень влажности – от 40 до 60 %, отклонения в ту или другую сторону вредны для здоровья. Чем опасен сухой воздух и как изменить ситуацию – читайте на cheltv.ru.

Почему сухой воздух вреден

Врачи советуют обращать внимание на уровень влажности, ведь слишком сухой воздух в квартире может стать одной из причин обострения болезней дыхательных путей, в том числе и астмы.

От сухого воздуха сохнет слизистая оболочка носоглотки, а это значит, что пропадает барьер для проникновения бактерий. Из-за этого увеличивается шанс подхватить инфекцию, заболеть ОРВИ или ОРЗ.

Могут беспокоить боль в горле, кашель, неприятные ощущения, а у детей увеличиваются аденоиды. Начинают трескаться губы, кожа сохнет и шелушится. Если показатель влажности падает ниже 40%, то снижается выработка слезной жидкости, из-за чего повышается усталость глаз, появляется ощущение песка в глазах.

Сухой воздух сказывается и на работоспособности человека, из-за него человек мучается от вялости, сонливости, чувствует постоянную усталость.

Дерматовенерологи предупреждают, что в сухих помещениях активизируются процессы старения: появляются мелкие морщинки у глаз, нарушается кровообращение в верхних слоях кожи, из-за чего она получает меньше питательных веществ. Это затрудняет ее регенерацию.

Кожа становится более чувствительной к микроорганизмам, из-за чего могут обостриться многие заболевания: псориаз, ксероз, атопический дерматит. Из-за сухого воздуха волосы тоже становятся тонкими и ломкими.

Сухой воздух вредит не только человеку, но и музыкальным инструментам. Так, у гитары начинают дребезжать струны, она начинает фальшивить. Страдает и мебель, и паркет, который начинает рассыхаться и скрипеть. Приклеенные обои быстрее отстают от стен. Шкафы перестают плотно закрываться, рассыхаются и деформируются.

Проще всего определить влажность воздуха при помощи специального прибора, гигрометра. Но не у всех он есть. Тогда можно воспользоваться народными методами.

Нужно найти прозрачный стакан, наполнить его водой, оставить в холодильнике, чтобы он охладился.

Стакан с холодной водой необходимо отнести в комнату, подальше от отопительных приборов, и оставить их на 5 минут. Если на стенках останется конденсат, влажность нормальная, он испарится – низкая.

При сухом воздухе листья у комнатных растений начинает сохнуть по краям, а волосы и одежда часто электризуются. Постиранное постельное белье в сухом помещении сохнет быстро, менее, чем за 1,5 часа.

Что делать

Сейчас можно приобрести увлажнители воздуха, которые помогут справиться с сухостью воздуха. Но можно обойтись и без них, не забывая о естественных методах увлажнения.

Проветривание. Самый банальный и доступный способ. Вместе с кислородом в комнату попадает и влажность. Проветривать комнаты нужно регулярно, если есть такая возможность – каждые 2 часа, но не менее 3 раз в день, обязательно утром, после пробуждения, и вечером, перед сном, по 15 минут.

Постоянно делать влажную уборку. Влажный воздух более чистый, чем сухой,. частички пыли с водяным паром оседают на поверхностях, а не летают по воздуху.

Держать открытой дверь, ведущую во ванную комнату, тогда и она не будет страдать от излишней сырости, и уровень влажности в квартире повысится.

Приготовление пищи, кипящий чайник. Можно иногда распылять воду из пульверизатора, мочить занавески в комнатах.

Приобрести влаголюбивые растения, которые нужно постоянно поливать и опрыскивать.

Держать дома емкость с водой. Это может быть аквариум или настольный фонтанчик. Можно расставить их около батареи, где вода будет постоянно испаряться, увеличивая влажность.

Поставить в комнате сушку для белья.

Кто-то советует развешивать на батареях влажные полотенца. Специалисты не одобряют этот способ, в волокнах ткани могут сохраниться остатки моющего средства. Если они начнут летать в воздухе, это не очень хорошо для дыхания. Лучше заменить мокрое полотенце сосудами с водой, тогда пользы будет больше.

Специалисты советуют убрать из комнат все лишнее, избавиться от пледов, ковров, мягких игрушек. Можно использовать и сквозное проветривание, чуть приоткрыв окна в комнатах. Тогда в квартире будет постоянное движение воздуха, обеспечивающее поставку свежего кислорода.

https://www.cheltv.ru/chem-opasen-suhoj-vozduh-v-kvartire-prostye-sposoby-spasti-immunitet-i-kozhu/