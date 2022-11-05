Сводка аварийности в период с 31 октября по 6 ноября 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 31 октября по 6 ноября 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 8 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 202 нарушения Правил дорожного движения.
Из них: 5 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
4 водителя управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
44 водителя управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
20 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
4 водителя нарушили правила перевозки детей;
На рассмотрение в суд направлено 125 материалов, по шести материалам принято решение о назначении административного ареста, по 13 принято решение о лишении водительского удостоверения.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск