Дорожные службы приступили к зимнему содержанию улично-дорожной сети.

По данным УКСиБ, сильный мокрый снег заставил подрядчика, обслуживающего улично–дорожную сеть в округе, приступить к уборке проезжей части и тротуаров в ночь с воскресенья на понедельник.

Со вчерашнего вечера в Озерске и на загородных шоссе работает 13 единиц специализированной техники и дорожные рабочие.

Всю ночь велась патрульная очистка Каслинского, Метлинского, Озерского, Татышского шоссе, улиц Челябинская и Космонавтов, пр. Ленина. Утром механизированная уборка была проведена на улицах: Свердлова, Менделеева, Комсомольской, Октябрьской и пр. К.Маркса. Днем дорожники работали на улицах: Калинина, Верхней, Семенова, Музрукова, Иртяшской и в пер. Связи. Тротуары очищались параллельно с дорожным полотном: там, где позволяет ширина – с помощью техники, в узких местах – вручную.

По контракту с подрядчиком, особое внимание должно уделяться остановочным комплексам, перекрёсткам, пешеходным переходам, опасным участкам дорог.

Синоптики обещают продолжение снегопада, поэтому прерывать работы по приведению улично–дорожной сети в надлежащее состояние не планируется. Первостепенная задача - не дать снегу накопиться на дорожном полотне и тротуарах, поддерживать поверхность в ровном состоянии.

Как и предусмотрено правилами, в первую очередь подрядчик сосредоточит свое внимание на наиболее оживленных направлениях. Отдельного подхода потребуют улицы с односторонним движением: очистка здесь ведется, но сильно затруднена по причине припаркованного автотранспорта.

Просьба к автовладельцам: сообщения о предстоящей уборке той или иной улицы будут размещаться в средствах массовой информации и социальных сетях, просьба оперативно реагировать и убирать личный транспорт с обочин.

Как сообщили в УКСиБ, накануне, в понедельник вечером, в связи с понижением температуры воздуха подрядчик приступил к обработке улично-дорожной сети противогололедной смесью.

Контроль за работой подрядчика (ИП Вострякова М.В.) осуществляет Управление капитального строительства и благоустройства, чьи специалисты в ежедневном режиме отслеживают соблюдение графиков и качество уборки улиц и тротуаров. Телефон подрядчика: 89028996996.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52853/