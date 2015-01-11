Команды лицея №39 стали победителями метапредметной олимпиады в рамках программы «Школа Росатома».

В школе № 32 прошел муниципальный этап метапредметной олимпиады среди общеобразовательных учреждений города. Олимпиада включена в программу «Школы Росатома» и позволяет проверить багаж знаний учеников.

В конкурсных испытаниях приняли участие 17 команд по четыре человека. Все ребята из разных классов: с пятого по восьмой. Метапредметная олимпиада состояла из двух туров. Длилась она порядка трех часов. Первый тур шел в два этапа (командный и индивидуальный) и был посвящен одной из самых загадочных наук о человеке – генетике. Что за антигены находятся на поверхности эритроцитов в крови человека? Почему у людей четыре группы крови? Может ли человек быть универсальным донором?

Во втором этапе (групповом) ребятам необходимо было решить конкретную задачу, подготовить ее презентацию и публичную защиту. Задания содержали творческую часть: по легенде, на планету Земля прибыли пришельцы, у них свои компоненты групп крови. «Сколько их у инопланетян, могут ли они стать донорами для человека и наоборот», – школьники должны были дать развернутые ответы на эти непростые вопросы, исходя из знаний, полученных в ходе первого этапа.

– На муниципальном этапе олимпиады педагоги, сопровождавшиие каждую команду, выполняли две функции: рефери (позиция наблюдающего за двумя командами, фиксирующего результаты своих наблюдений) и члена жюри (позиция проверяющего экспертные листы и письменные работы команд). Их оценивали по ряду критериев: слаженность командной работы, умение проявить себя, спланировать работу и распределить роли. После проводился подсчет набранных очков, – рассказывает муниципальный координатор проекта «Школа Росатома», заместитель начальника Управления образования администрации округа Оксана Втехина.

По итогам метапредметной олимпиады первое и второе места заняли команды лицея № 39. На третьем – ученики школы № 32. Призерам были вручены дипломы и подарки от ПО «Маяк».

Команда-победитель отправится на финальный этап, который пройдет в городе Заречный (Свердловская область) в конце ноября.

Источник: информационный центр ФГУП "ПО "Маяк".

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52881/