В Озерске пройдет выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья.

В библиотеке семейного чтения (б-р Гайдара, 22) открывается выставка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Нити души».

На выставке будут представлены работы в разных техниках: игрушки и куклы из ткани, фетра и трикотажного текстиля; разнообразные композиции в смешанной технике; декоративные предметы (сумочки, мешочки, салфетки в технике ручной набойки по ткани). Посетители смогут окунуться в увлекательный мир народного творчества, вдохновиться мотивами русской культуры.

Работы представлены членами ОГО ЧООО «ВОИ».

Выставка будет работать с 17 ноября по 17 декабря 2022 года.

Режим работы библиотеки: понедельник – пятница с 09:30 до 19:00

Вход свободный.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52859/