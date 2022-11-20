В Озерске появился новый центр по работе с особенными детьми.

19 ноября состоялось торжественное открытие нового помещения автономной некоммерческой организации «Центр помощи детям-инвалидам, молодым инвалидам и их семьям «Твердыми шагами».

После летнего ремонта, обустройства комнат, монтажа оборудования организация гостеприимно открыла двери перед своим подопечными и гостями по адресу: пр.Ленина, 37. Руководитель проекта Ольга Ткаченко выразила глубокую и искреннюю благодарность всем, кто помогал осуществить мечту ребят и их родителей: педагогам, психологам и реабилитологам, органам местного самоуправления (за безвозмездное предоставление помещения), специалистам МБУ «Культурно-досуговый центр», сотрудникам подразделений ПО «Маяк» (за проведение ремонта в вечернее время), волонтерам градообразующего предприятия, индивидуальным предпринимателям - за их отзывчивое отношение.

С новосельем организацию поздравил председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

- Искренне рад, что в Озерске заработала в полную силу еще одна общественная организация, которая решает проблемы ребят с ограниченными возможностями здоровья. Хочу отметить, что на протяжении всего времени подготовки активисты организации, их помощники, соратники, родительский актив работали в одной команде. Благодаря такой целеустремленности стал возможен результат – новый красивый и удобный центр.

Руководитель общественной организации «Наши дети» Светлана Полеева отметила:

- Мы рады, что в нашем непростом деле появилась новая, молодая, энергичная команда «Твердых шагов». Мы видим, что коллектив Центра состоит из неравнодушных специалистов разного профиля, у многих за плечами большой личный и профессиональный опыт. Надеемся на сотрудничество и совместные проекты!

А проектов у «Твердых шагов» немало. Сейчас автономная некоммерческая организация занялась подготовкой новогоднего праздника для своих подопечных.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52926/