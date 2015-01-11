ДТП с погибшим подростком под Каслями взяла на контроль прокуратура.

Прокуратура г.Касли взяла на контроль расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, – в ДТП погиб 17-летний подросток.

Напомним, авария произошла накануне, 23 ноября, около 19 часов на 21 километре автодороги Тюбук – Кыштым. Водитель автомобиля Mercedes Benz AMG GLS, ехавший со стороны Каслей в сторону села Тюбук, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada-211440.

«В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил телесные повреждения и доставлен больницу, а его 17-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи. При этом водитель Mercedes и его пассажир не пострадали.

Максимальное наказание по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://dostup1.ru/accident/DTP-s-pogibshim-podrostkom-pod-Kaslyami-vzyala-na-kontrol-prokuratura_156403.html