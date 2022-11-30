1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Межрегиональное управление № 71 ФМБА России информирует!

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день в 1988 году стал первым международно признанным днем, посвященным охране здоровья.

Тогда, 30 лет назад, диагноз «ВИЧ» был равносилен смертному приговору. Больные сталкивались с непониманием окружающих и открытой агрессией, старались скрывать свой статус, что только усугубляло проблему.

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – ключевая стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ - инфекции и приводит к летальному исходу (https://aids.yanao.ru.)

СПИД — это до сих пор смертельное заболевание. Но современная антиретровирусная терапия (т.е. лечение, направленное против вируса иммунодефицита) может предотвратить его развитие, подавляя активность ВИЧ. Теперь это просто хроническое состояние, требующее ежедневного приема лекарств. Следуя предписаниям врача, ВИЧ-положительные люди могут вести нормальную жизнь.

По данным организации ЮНЭЙДС (ответственной за проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом) на сегодня в мире 84% заболевших осведомлены о своем статусе, 87% из них получают лечение, и у 90% оно эффективно. В итоге всего 66% заболевших могут вести нормальную жизнь.

Таким образом, более четверти ВИЧ-инфицированных людей не получают лечение, а у почти трети оно неэффективно. Тем не менее, в лечении ВИЧ был сделан внушительный прогресс: за последние 20 лет были предотвращены около 16 миллионов смертей, связанных с ВИЧ.

Не менее важное направление борьбы с болезнью — это предотвращение новых заражений. Традиционно ведущую роль в этом процессе играет просвещение населения.

Просвещение не только позволит сдержать распространение вируса, но и предотвратит стигматизацию ВИЧ-положительных людей.

В каждом обществе есть ключевые группы населения, наиболее уязвимые к заражению ВИЧ. Как правило, это маргинализированные группы: работники секс-индустрии и потребители инъекционных наркотиков, секс-меньшинства. Они практически полностью выпадают из поля зрения, не включаются в статистику, не могут открыто обратиться за медицинской помощью. Кроме общественного осуждения, во многих странах им грозит уголовное преследование. У таких категорий населения шанс заразиться ВИЧ в 20–30 раз выше.

Искоренение ВИЧ/СПИД — необходимое условие устойчивого развития общества.

Всеобщее счастье и процветание невозможны без победы над пандемией, длящейся уже 40 лет. Доступная и качественная терапия позволяет ВИЧ положительным людям вести нормальную жизнь, растить здоровых детей и не бояться распространения вируса.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 2022 года – «Время для равенства!». Это призыв к действию. Он побуждает всех к реализации проверенных мер, необходимых для устранения неравенства и искоренения СПИДа.

Всемирный день борьбы со СПИДом призван напомнить всем о необходимости сделать всё, чтобы остановить пандемию. Очень важно донести населению информацию о реальности угрозы заражения ВИЧ, привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧ- инфекции, и рассказать о том, как важно знать свой ВИЧ-статус, а также исключить любую дискриминацию лиц с ВИЧ-положительным статусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения общемировое число людей, живущих с ВИЧ, в 2021 году составило 38,4 миллиона человек, с начала эпидемии от связанных со СПИДом болезней умерло 40,1 миллиона человек. Ежедневно в мире 4000 человек, из которых 1100 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, заражаются ВИЧ. Если нынешние тенденции сохранятся, то в 2025 году 1,2 миллиона человек будут заражены ВИЧ

По информации ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на 31 декабря 2021 года, в России было выявлено 1,56 млн. случаев ВИЧ-инфекции и проживало 1,1 млн. россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом; 425 тысяч умерли за весь период наблюдения. За восемь месяцев этого года число новых пациентов с ВИЧ в России составило 40 тысяч человек. По прогнозам специалистов, к концу года их число может достигнуть минимум 60 тысяч человек, в том числе за счет беженцев и пациентов из присоединенных к России регионов.

Челябинская область остается одной из самых неблагополучных регионов России по распространению ВИЧ – инфекции.

В Озерском городском округе с 2000 г. выявлено 1522 ВИЧ – инфицированных. В 2022 году за 11 месяцев зарегистрировано 28 новых случаев, что выше аналогичного периода 2021 года в 1,3 раза. За 11 месяцев 2021 года выявлено 22 случая ВИЧ – инфекции. В последние годы главной причиной заражения, как и по России в целом, является передача вируса при незащищенных половых контактах.

ВИЧ-инфекция и СПИД - что это такое?

ВИЧ-инфекция — это заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Размножаясь, вирус поражает клетки иммунной системы. Человек, инфицированный ВИЧ, со временем становится более восприимчивым даже к инфекциям, которые для здоровых людей не представляют никакой опасности. Первые симптомы могут проявиться и через несколько лет после инфицирования. Около 50% зараженных людей не подозревают о наличии инфекции около 10 лет.

СПИД — это поздняя стадия ВИЧ-инфекции, которая не наступит, если соблюдать рекомендации врачей. Для СПИДа характерно развитие некоторых видов рака, инфекций или других тяжелых клинических проявлений хронического характера.

Симптомы и передача инфекции:

На протяжении нескольких первых недель после инфицирования у людей может не появляться никаких симптомов или развиться гриппоподобное состояние: лихорадка, головная боль, сыпь, боль в горле.

По мере того, как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, у инфицированного человека могут появляться другие признаки и симптомы: увеличение лимфоузлов, потеря веса, лихорадка, диарея, кашель. При отсутствии лечения могут развиться туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, в частности лимфомы и саркома Капоши.

ВИЧ может передаваться только тремя путями:

1. Половым – при сексуальных контактах без презерватива.

2. Через кровь – при попадании в организм инфицированной крови:

при использовании нестерильных игл и шприцев при введении наркотиков;

нестерильных инструментов для косметологических процедур, а также пирсинга,

татуажа;

при совместном использовании с ВИЧ – позитивным бритв и маникюрных

инструментов;

3. От матери к ребенку – во время беременности, при прохождении через родовые пути, при

кормлении грудью.

Запомните! ВИЧ не передаётся:

-через посуду, одежду, белье, бытовые предметы;

-при объятиях, рукопожатиях, дружеских поцелуях;

-при посещении бассейна, сауны, туалета;

-при кашле или чихании;

-при укусах насекомых;

-через пищу, воду.

Как избежать заражения ВИЧ?

Правила профилактики просты, но надежны. Чтобы полностью предохранить себя от заболевания, достаточно:

-пользоваться презервативами при половых контактах;

-пользоваться стерильными медицинскими инструментами.

Вероятность рождения здоровых детей у ВИЧ-инфицированных матерей значительно возрастает, если во время беременности женщины проходят специализированное лечение.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать лечение и значительно улучшить прогноз жизни ВИЧ-инфицированного человека.

Таким образом, личная профилактика является ведущей мерой предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

Что нужно знать о ВИЧ и COVID-19 людям, живущим с ВИЧ?

COVID-19 является серьезным заболеванием, и все люди, живущие с ВИЧ, должны принять все рекомендуемые профилактические меры, чтобы минимизировать воздействие и предотвратить заражение вирусом, вызывающим COVID-19. Люди, живущие с ВИЧ с хроническими заболеваниями, могут подвергаться более высокому риску заражения вирусом и иметь более серьезные симптомы.

Основные меры предосторожности, которым должны следовать люди, живущие с ВИЧ, чтобы предотвратить заражение COVID-19:

-Регулярно и тщательно мойте руки водой с мылом, применяйте кожные антисептики на спиртовой основе.

-Поддерживайте расстояние не менее 1 метра с тем, кто кашляет или чихает.

-Не прикасайтесь к своим глазам, носу и рту.

-Убедитесь, что вы и окружающие вас люди соблюдают правила гигиены дыхания - при кашле или чихании прикрывайте рот и нос согнутыми локтем или тканью и немедленно утилизируйте использованную ткань.

-Оставайтесь дома, если вы плохо себя чувствуете. Если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью. Следуйте указаниям лечащего врача.

У вас должен быть запас необходимых медикаментов для антиретровирусной терапии – в идеале, на 30 и более дней.

Определите способы связи с вашей клиникой по телефону в случае, если вам нужна медицинская поддержка: получение антиретровирусных препаратов, лекарства от туберкулеза (если вы находитесь на лечении от туберкулеза) и любые другие лекарства от болезней, которые могут у вас возникнуть.

Осознанное отношение к своему здоровью и поведению, соблюдение простых правил, а также регулярное прохождение тестирования могут, как защитить от ВИЧ-инфекции, так и препятствовать ее дальнейшему распространению.

Берегите себя и своих близких!

Информация МРУ N 71

29.11.2022 г.