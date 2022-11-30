РИР: ситуация с отоплением улучшается.

Озерский филиал АО «РИР» в ежедневном режиме проводит оперативные совещания, на которых анализируют результаты работы теплоснабжающей организации и управляющих компаний. В круглосуточном режиме работает горячая линия РИР, на которую жители города сообщают о ситуации с теплом. Телефоны: 4-01-04 – круглосуточно, 4-04-10 – круглосуточно, 4-05-10 - до 18.00

- Спасибо вам, уважаемые жители округа, что благодаря вашим сообщениям мы можем отслеживать, как меняется ситуация. Продолжаем вместе с вами собирать информацию. Звоните, пишите в личные сообщения группы ВКонтакте: и в комментариях под последним постом постом, – обращаются к озерчанам представители озерского филиала РИР.

По информации единой теплоснабжающей организации, в ряде домов уже потеплело. Об этом сообщили жители Ленинградской 9, Уральской 20, Набережной 47, 49 и 55, Космонавтов 23 и 13, Комсомольского проезда 4, Строительной 22 и других домов, расположенных на самой проблемной ветке теплосети.

Совместно со специалистами ММПКХ сотрудники РИР продолжают обследование теплосетей и контроль работы по регулировке ГВС в домах. Аргаяшская ТЭЦ дает тепло в соответствии с графиком: сегодня температура теплоносителя составляет 120°С.

Ситуация находится на контроле администрации. Жители домов, в которых температура еще остается ниже санитарной нормы (+20 в комнатах, +22 в угловых комнатах), для дальнейшего оперативного взаимодействия с озерским филиалом АО «РИР» и управляющими организациями присылать информацию (улица, дом, номер квартиры) в сообщения группы

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53060/