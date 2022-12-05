В Каслинском районе в тройной аварии пострадал ребенок.

В Каслинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства тройного ДТП, в котором пострадал ребенок.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 5 декабря, на автодороге Тюбук – Кыштым. По предварительным данным, 36-летний водитель Toyota Mark не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Hyundai Getz и Opel Astra. В результате ДТП травмы получила юная пассажирка Toyota, которая в момент столкновения находилась на заднем правом сиденье, в бустере, и была пристегнута ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, причиной аварии могли стать погодные условия.

Автоинспекторы напоминают водителям о внимательности при управлении транспортными средствами, соблюдении безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями. При выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности в момент движения иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

https://dostup1.ru/accident/V-Kaslinskom-rayone-v-troynoy-avarii-postradal-rebenok_156822.html