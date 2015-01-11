Роспотребнадзор рекомендовал провести вакцинацию от гепатита А в Челябинской области.

В Челябинской области усиливают меры профилактики вирусного гепатита А. Постановление об этом с рекомендациями для правительства и предприятий подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

Согласно документу, правительству рекомендовано оказать содействие при проведении иммунизации и принять меры по обеспечению южноуральцев доброкачественной питьевой водой. Минздраву советуют организовать вакцинацию по эпидемическим показаниям тех, у кого при работе есть высокий риск заражения.

Среди них — медики, сотрудники, занятые на предприятиях пищевой промышленности, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения и сети. Речь также идет о работниках предприятий общепита и контактных лицах в очагах гепатита А. План подлежащих вакцинации рекомендуют составить до 15 января и представить его в Роспотребнадзор.

Минздрава также касается другой пункт постановления — об обеспечении готовности медицинских организаций к оказанию помощи больным.

Предприятиям общепита, кроме вакцинации, советуют усилить дезинфекцию и контроль над допуском сотрудников при наличии санитарных книжек и профосмотров. Организациям, которые эксплуатируют системы водоснабжения и водоотведения, рекомендуют также усилить контроль качества воды.

Кроме того, речь идет о режиме дезинфекции в образовательных организациях и рекомендациях для предприятий всех форм собственности о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее вспышка гепатита А была зафиксирована в Челябинске — заразились сразу несколько человек. По предварительным данным, большинство пациентов обедали в одном из кафе Центрального района. Известно также о случае заболевания в Копейске, там гепатит А выявили у школьника.

Гепатит А – воспалительное заболевание печени. Вирус передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным человеком. Сначала недуг проявляется как обычная простуда: поднимается температура, возникают головные боли, ломота в теле и общее недомогание. Затем симптомы могут быть разными, но спустя время возникает желтуха.

В числе мер профилактики — вакцинация и соблюдение правил личной гигиены: следует чаще мыть руки, пить кипяченую воду, тщательно ополаскивать фрукты и овощи.

https://www.cheltv.ru/rospotrebnadzor-rekomendoval-provesti/