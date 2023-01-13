Метели продолжатся в Челябинской области до 15 января.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона предупредили водителей, что вероятность снежных заносов сохраняется вплоть до вечера 15 января.

В ведомстве пояснили, что ветер усилится до 18—20 метров в секунду. На дорогах образуются снежные заносы. Дорожники выходят на круглосуточный режим работы.

«Подрядчики усилят работу по патрульной снегоочистке проезжей части и обочин от снежных отложений. В круглосуточном режиме будет проводиться патрулирование сети автомобильных дорог в регионе»,

— предупредили в министерстве.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса: (351) 237-88-92, 8-902-868-50-81 («Вайбер»). Напомним, накануне в Миндоре также предупредили о метелях и гололедице.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/meteli-prodolzhatsya-v-chelyabinskoy-oblasti-do-15-yanvarya/