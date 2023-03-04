Состоялись первые соревнования в рамках 12-й Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области: лыжные гонки и шахматы.

2 марта стартовала XII Cпартакиада ветеранов труда и спорта Челябинской области 2023 года, посвященная 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Лыжные гонки в этом году впервые прошли на территории спортивно-тренировочного центра МБУ «СШОР №5 по лыжным видам спорта» (карпов пруд) г. Челябинска. Женщины бежали 2 км, мужчины - 3 км, стиль свободный.

Наши лыжники успешно справились с дистанцией, но набранные 233 очка (прошлогодний результат - 201 очко), не позволили им на этот раз стать чемпионами, в итоге озерчане заняли 2-ое место. Сильную команду привезли Снежинцы, набравшие 257 очков и занявшие 1-ое место, 3-е место - у команды Трёхгорного, набравшей 205 очков.

Команда Озерского городского округа выступала в следующем составе: Китаева Светлана (в личном зачёте 3-е место), Летягина Гульниса, Савельева Елена, Басилашвили Василий, Аллин Владимир, Губайдуллин Галимян, Князев Сергей, представитель команды - Безрукова Наталья.

Шахматы прошли в филиале МБУ «СШОР №9 по шахматам и шашкам» на ул. Гагарина,16 г.Челябинска. Командное первенство проводилось по группам, озерчане вошли во 2-ю группу (городов с населением до 100 тысяч человек). Каждая команда выставила 4 шахматиста: 1 доска - мужчина 60-64 года, 2 доска – мужчина 65 лет и старше, 3 доска – женщина 55-59 лет, 4 доска – женщина 60 лет и старше. Контроль времени: 10 минут до конца партии плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. У нашей команды не получилось закрыть 3-ю доску (предыдущая шахматистка перешла в старший возраст), а замены ей не нашлось. В итоге наши шахматисты, обыграв три команды, заняли только 4-ое место. 1-е место - у команды Троицка, 2-е место - у команды Снежинска, 3- е место - у Южноуральска.

В составе нашей команды выступали: Мельников Александр, Полянский Юрий, Козлова Валентина, (в личном зачёте, занявшая 2-ое место), представитель команды Корнеев Алексей.

Благодарим наших ветеранов спорта, а также всех, кто помогал в подготовке (лично - Митину Светлану Александровну и Родина Сергея Ивановича). Желаем всем крепкого здоровья и дальнейших спортивных успехов! А наших всех женщин поздравляем с наступающим праздником 8 марта!

Информация и фото Совета ветеранов спорта Озёрского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53960/