Озерский городской округ принял активное участие во Всероссийском экологическом субботнике, который был назначен на 22 апреля. Этот день стал знаковым, хотя к наведению чистоты специализированные службы и жители приступили намного раньше, как только сошел снег.

Помимо подрядных организаций, отвечающих за состояние улично-дорожной сети и общественных пространств, сами жители с большим энтузиазмом подключились к весенней уборке мусора и растительных отходов.

На субботник вышли работники учреждений и предприятий, волонтеры, собственники жилья, члены общественных объединений.

Они навели порядок в своих дворах, в скверах, на незакрепленных городских территориях, в прилегающих к жилой зоне лесных массивах, на береговой полосе, рядом с офисами.

Конкретными делами озерчане продемонстрировали свое желание жить на чистой земле, в комфортном и ухоженном городе.

Напомним, что с 15 апреля до 31 мая проходит Всероссийское онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На голосование в Озерском городском округе вынесены 10 объектов благоустройства. Проголосовать можно на странице 74.gorodsreda.ru или с помощью волонтёров.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54459/